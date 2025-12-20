ナンバープレートでかっこいいと思う「東海地方の地名」ランキング！ 2位「富士山」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「東海地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「他県民から見ても“特別感”が段違いだと思うから」（40代男性／福岡県）、「富士山は絶対王者です、主観的ですが、日本の繁栄の象徴と思っています」（50代回答しない／大阪府）、「日本一の山の名前をナンバープレートにできることが羨ましい」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「全国的な都市で東海一の都会で、活気と歴史が共存する大きな街で魅力があるから」（40代女性／鹿児島県）、「東海地方の大都市のイメージでかっこいいからです」（60代男性／愛知県）、「都市名としての響きに力強さと洗練さがあり、車の印象をより引き立てる」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位は「富士山（静岡県）」でした。富士山ナンバーは、山梨県と静岡県の一部の地域で交付されるご当地ナンバーです。静岡県側から見る富士山も雄大で美しく、世界遺産としての圧倒的なブランド力と日本の象徴としての唯一無二の存在感が、高い票数を集めました。単なる地名ではなく、日本を代表する景観そのものを冠する点が、かっこよさの大きな要因でしょう。静岡県側では、富士宮市、富士市、御殿場市などで交付されています。
回答者からは「他県民から見ても"特別感"が段違いだと思うから」（40代男性／福岡県）、「富士山は絶対王者です、主観的ですが、日本の繁栄の象徴と思っています」（50代回答しない／大阪府）、「日本一の山の名前をナンバープレートにできることが羨ましい」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
堂々の1位に輝いたのは「名古屋（愛知県）」（なごや）でした。名古屋ナンバーは、愛知県の県庁所在地である名古屋市をはじめ、津島市、半田市など愛知県の西部エリアを中心に交付されています。名古屋市は、中京圏の経済、文化の中心地であり、その知名度は全国トップクラスです。東海地方を代表する大都市の地名であり、都市の規模と重要性を象徴する「名古屋」という地名が、ナンバープレートとしてもブランドイメージが高く、最も「かっこいい」と評価されました。名古屋城や熱田神宮など歴史的な名所も多いです。
回答者からは「全国的な都市で東海一の都会で、活気と歴史が共存する大きな街で魅力があるから」（40代女性／鹿児島県）、「東海地方の大都市のイメージでかっこいいからです」（60代男性／愛知県）、「都市名としての響きに力強さと洗練さがあり、車の印象をより引き立てる」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
