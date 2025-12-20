歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）が２０日、東京ガーデンシアターで２０２５年集大成ワンマンライブの「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を行った。

舞台に現れると、「行くぜ東京〜！」と元気よく呼びかけてライブがスタート。「Ｌｏｖｅ Ｓｉｃｋ」ではダンサー１２人を迎え、力強い歌声を届けた。中盤の「スイカ」ではアカペラ歌唱で世界観に引き込んだ。

スタイリッシュさも際だった。今回は髪の毛の一部を白と黒のしま模様にし、報道陣の取材には「今日はアリ」とニヤリ。「ちょっと毒っぽく、でも衣装はかわいい要素もあるのでかわいいだけじゃないのがポイントです」と楽しげに紹介していた。

年末の「ＮＨＫ紅白歌合戦」にソロでの初出場が決定している。ライブ本編の最後には紅白で披露予定の「革命道中」を披露。「２０２５年最後の革命、一緒につくりませんか？」と呼びかけ、ダンサー１６人を迎えたスペシャルバージョンでのパフォーマンスで沸かせた。最後は「あなたのおかげで２０２５年革命起こせました！これからも一緒にいてほしい、いいかー！」と笑顔で、「どうもありがとう！センキュー！」と感謝した。

紅白に向けては、「私が表現したかったことは、革命を起こすまでの道中。なので紅白でもそのがむしゃら感とか、一緒に革命を起こそうっていう、あなたとっていうところを大事に作っていきたいなと思ってます」と意気込んだ。

革命の先の景色は「本当にわかんないです」と笑いつつ、「まだすごくがむしゃらで、事務所も移籍して一年足らずで。自分たちの行く末が全然まだわかんないので、見てみたいです、革命を起こした先」と胸を高鳴らせた。

ライブの最後には、会場のモニターに自身初のアジアツアーが発表された。２０２６年４月のソウル公演を皮切りに、ソウル、バンコク、台北、福岡、名古屋、大阪、東京の７都市を巡るホールツアーとなる。