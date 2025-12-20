モデルでタレントの藤田ニコルが２０日放送のＴＢＳラジオ「藤田ニコルのニコニチ」に出演。第１子妊娠による体の変化について語った。

藤田は１１日、自身のインスタグラムに夫で俳優の稲葉友と連名で文書を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告していた。

この日の放送は、発表後初めての収録で、ゲストの藤本敏史から「どう？ 妊婦生活は？」と聞かれた藤田は「眠い。眠いし、夜中にトイレで起きる」とグチった。

さらにフジモンが「あとめっちゃ食べない？」と告げると、藤田は「みんなが言う、『マックのポテトが食べたくなる』とか、そういうのは一通りやってるかも。ずっと食べてるかも」と苦笑。

フジモンから「好きじゃなかったのに、無性に食べたくなるものってない？」と聞かれると、「つわり中は、うち梅が苦手なのに、急に梅が食べれるようになったりとか。あとつわり関係でいったら白米が無理になっちゃって。米が炊けたにおいが本当に無理で、米が食べれなくなった。何も食べたくないけど、お腹空いたら気持ち悪くなる、みたいな。でもなんか食べなきゃ。だから、寝室の横にプリッツ置いてた」と振り返った。

これにはフジモンは「なんで？」と首を傾げたが、藤田は「なんか食べたらちょうどよかった。私のお供はプリッツのサラダとアクエリアスだった。それでしのいでた、ずっと」と証言していた。