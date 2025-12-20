◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１６５・５３点、合計２６１・１８点で３位に入った。

冒頭の４回転ループで出来栄え３・６０点を引き出し、続く４回転サルコー、４回転―３回転の連続トウループも決めた。演技後は左手でガッツポーズを作った。

ジュニア時代から競い、プライベートでも仲が良い鍵山優真、佐藤駿と一緒に表彰台に上がった。「こんな漫画みたいなことがあるんですね、っていうぐらい、２人との思い出は他と比べて強い。今回３人で乗れたことはうれしい。さらに自分も上手になって、２人に追いついていきたい」と笑顔で話した。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪の代表争いは鍵山、佐藤に次ぐ３枠目が混戦模様だった。三浦はシーズンベスト、世界ランクでともに３番手につけており、今回の表彰台で初の代表入りを確実にした。「２人から五輪に一緒に行こうと言われていた。せっかく枠を取ってきてもらって、そのうえで一緒に行こうって言ってもらえた。２人が言っているんだから、僕頑張らないとなって思っていた」と明かした。

左脚のけがの影響を考慮しながら今季を戦ってきたが、１１月からペースを上げた。「スケートカナダが終わってからは、リミッターを解除した状態で練習を続けてきた。これこそ自分の万全の状態というところに持っていけている」と大会前から自信を見せていた。