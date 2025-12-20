＜義母からお誘い＞義父の誕生日ケーキを一緒に作ろうと連絡がきた！えっと…なぜ私？返信の結果…
両親や義両親の誕生日をみんなでお祝いする機会はありますか？ ご家庭によっては、子どもたちの家族も集まってお祝いするのが習慣、という場合もあるかもしれませんね。今回の投稿者さんのもとには、義母からこんなお誘いLINEが届いたようで……。
『義母から「お父さん（義父）の誕生日に一緒にケーキを作りませんか？」とLINEがきた。何で私が義父の誕生日ケーキを作らなきゃいけないのよ。しかも、義母と2人で。自分の息子と娘に言えばいいのに。義父の誕生日がいつか知らないし、一緒にお祝いしますなんて一言も言ってないし、そもそも何も言われていないのに。当たり前に私も義父の誕生日を祝うことになっている？ 「私◯◯ですよ。送り先間違ってますよ？」と返事していいかな？』
なぜ義母が誘ってきた？みんなの憶測
単に送り先を間違えた
『結婚14年目か……本気で送り先を間違えたんじゃない？ それか認知症が入ってきたとか』
『今まで一緒に祝っていないなら、間違えたんじゃないかな』
シンプルに送り先を間違えたのでは、という声が。結婚14年目になって、初めて一緒にケーキ作りに誘われるという状況には「今さら……？」と思わずにはいられませんよね。投稿者さんとの距離を縮めたいのであれば、これまでにもチャンスはたくさんあったはずです。義母の認知症を心配する声もありましたが、投稿者さんによると「義母はまだ50代のバリキャリだから、その可能性は低そう」とのこと。
嫁をいいように使おうと思っている
『投稿者さんがお菓子作りが上手いなら、ほとんどやらせて自分の手柄にしようとしているとか？』
『断りにくさにかこつけて、いいように使おうとしているようにしか感じない』
『もし義母さんと険悪な仲でないのなら、一人で作ると失敗しそうだから誘ったんじゃない？』
こういったコメントもありました。しかし投稿者さんは、これまでほとんどお菓子作りをしたことがなく、「ケーキなんか作れるわけがないのよ！」と綴っていました。義母が投稿者さんを技術的な面で頼りにしている、というわけでもなさそうですね。
何か投稿者さんに話したいことがあるのかも
『投稿者さんに何か話がしたくて、そのきっかけ作りのつもりなのかもよ。病気が見つかった、困ったことがある、今後のことについて、とか』
今連絡をしてきたことに何か意味があるのでは……という声もありました。確かに、年齢が上がれば上がるほど健康に関する問題などが出てくることもありますよね。何か今のうちに投稿者さんと仲良くなっておきたいような、新たな理由が生まれた可能性もあるのかもしれません。
義母とスイーツづくりはしたくない。適切に対応するには？
義母の気持ちはどうあれ、投稿者さんは義母とのケーキ作りにあまり乗り気ではない様子です。お菓子作りの経験が乏しいのであれば、なおさらですよね。ママたちからは、どうかわすのがいいかといったアドバイスもいくつか寄せられました。
送り先が違うと指摘する
『「送り先を間違えてますよ！」と返信していいと思う』
『「私、△△（実の娘）さんじゃないですよ。送り先を間違えてますよ〜！ ケーキ作り頑張ってくださいね！」と元気に返事してほしい（笑）』
状況から察するに、ただ間違えた可能性も大いにありそうですから、「間違えてますよ」と素直に指摘してみるのもアリなのではないでしょうか。ただその場合、「『投稿者さんと実の親子みたいに仲良くなりたいの！』と夢見がちな返信がきたら困らない？」というコメントも。確かに真意を知ってしまったら、それはそれで断りづらくなるかもしれません。
とりあえず「旦那に伝えておきます」と言っておく？
『「私は大丈夫です、旦那に伝えておきますね」ってさらっと流しておけば？ 何を考えているのか分からなくて怖いね』
『「旦那に伝えときますね」で終わらせたい。「投稿者さんを誘っているの」と返ってきたら嫌だな』
旦那さんを巻き込むという案もありました。「旦那への伝言ですよね、伝えておきますね〜」という軽い感じで、あまりツッコまずに流すのも一つの手なのでしょう。ただその場合も、先ほど出た送り先の指摘の場合と同様に、「投稿者さんを誘っているの」と言われたときには、断る理由を新たに見つける必要がありそうですね……。
旦那さんに聞いてもらう
『旦那に「宛先を間違えたのかな？ 断りたいからうまく伝えてくれる？」とお願いする』
また旦那さんに間に入ってもらうという意見もありました。旦那さんが義母との間にうまく入ってくれるような頼れるタイプであれば、この方法もアリかもしれませんね。
義母に返事してみました！真相は……
そして最後に投稿者さんからは、こんな報告がありました。
『報告します！ 「一緒に作りませんか？」に対して、「いや、大丈夫です！」と返しました！ 義母からは絵文字も「。」もなく、「了解」だけ返ってきました。怒っているのかな？』
ズバッと気持ちを伝えた投稿者さん。あれこれ遠回りせずに潔いですね！ 結局義母の真意はわからずじまいで、返信の「了解」にもどんな意味が込められているのかは謎ですが……。いつかどこかで義母に真相を聞いてみてほしいものです。