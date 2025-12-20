＜運転手の責任！？＞「危ない！」車のドアを開けた弟くん。怒ったら大泣きされて…？【第2話まんが】
私はアキナ（32）。娘のカオリ（小学1年生）の友だちのスズカちゃん（小学1年生）と、ママ友のミサちゃん（31）、弟のマコトくん（5）で遊びに行きました。マコトくんはワガママで、大人の言うことを聞かないので、私は苦手意識があります。今も私の運転で家まで送り、到着したというのに、マコトくんがDVDを観たい一心で車からなかなか降りません。そうこうしていると前から車が来てしまったのです。ここではすれ違うことができないため、マコトくんを乗せたままいったん車を移動することにしました。
スズカちゃんとミサちゃんは車から降りて、家の玄関前で待機していました。私が運転席、助手席にカオリ、そして後部座席にはマコトくんが乗ったままでした。あまりに突然のことで本当に驚きました。まさか勝手に車のドアを開けるなんて。
幸い事故にはなりませんでしたが、私はすぐにマコトくんに「勝手にドアを開けたらダメ！！」と言いました。しかしマコトくんはニヤニヤ……つい強い口調でマコトくんを叱ってしまいました。すると、マコトくんは大泣きしてしまいました。
なんと対向車が通り過ぎようとしたとき、マコトくんが車のドアを勝手に開けてしまったのです。
うちのカオリはそんなことしたことがありません。車のドアは必ず大人が開けるものだと思っているため、触りません。
あまりのことに驚き、またマコトくんの反省していない態度も相まって私はマコトくんを叱ってしまいました。
マコトくんが大泣きして「他人の子どもに言いすぎてしまったかしら」と思った部分もあり謝罪をして帰りましたが、なんだかモヤモヤします。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
