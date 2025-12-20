スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが19日、映画『Love Letter』の岩井俊二監督、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズの庵野秀明監督とともにイベントに登場。鈴木さんが庵野さんとの秘話を明かしました。

3人が登場したのは、岩井さんの映画監督30周年を記念した特別上映企画『IWAI SHUNJI Film Works 30th Anniversary 1995-2025』のスペシャルイベント。岩井さんが主演し、庵野さんが監督・脚本、鈴木さんがプロデューサーを務めた、映画『式日』（2000年）の上映とトークイベントが行われました。

■鈴木敏夫「特撮映画をやろうって」 庵野秀明との幻の企画

『式日』が作られた経緯について、鈴木さんは「庵野秀明は『風の谷のナウシカ』以来、ジブリといろいろ関わってもらって、何しろ『風立ちぬ』では（主人公の）声までやってもらうっていうね。その真ん中辺で“庵野秀明監督で映画を作ろう”ってね。たしか僕の記憶だと特撮映画をやろうって。かなり大型の特撮映画なんですよ」と振り返り「いろいろやっていたら変わっていったんです。で、最後に落ち着いたのがこの『式日』ってやつなんです」と明かしました。

庵野さんは「特撮は作るのが大変そうで実現しないんじゃないかという危惧が出てきて。実現しそうな特撮にしたんですけど、これはジブリで絶対的な権力を持っている“Mさん”が反対して頓挫しちゃったんですよ」と裏側を告白しました。

■庵野秀明「鈴木さんの方法はより客を逃がす方法」

『式日』の脚本について鈴木さんは「第一稿のシナリオ、お話として分かりやすかったんです。その分かりやすいのを僕は、“ラストの方、もう少し分かりにくくしてよ”って言った覚えはありますね」と回想し、その理由について「こういう映画はいろんな人が論議したほうがいいんじゃないか、その方がお客さんが来てくれるんじゃないかなと思って（庵野さんに）言ったら、そういうふうにしてくれたと覚えている」と明かしました。

それに庵野さんは「でも鈴木さんの方法は、より客を逃がす方法ですよ。お客さんをどんどん絞り込むんで」と反論しつつ「それでもいいんだっていうのは僕はうれしかったですね。“これは、もうけ度外視でいいんですね”って」と振り返りました。

その上で庵野さんは「いまだに（元を）とってないですよね」と投げかけると、鈴木さんは「よくわからないんだよね」と苦笑い。庵野さんは「多分リクープ（回収）まだしてないと思います。まあ、他でもうかってますから大丈夫です」と笑顔で語りました。