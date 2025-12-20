◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の男子フリーが20日に行われた。

ショートプログラム（SP）でただ一人100点オーバーだった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はフリーでミスがあり、連覇が決まったものの、キス＆クライでは込み上げた涙をこらえきれず号泣。悔し涙の連覇という珍しい形の終わり方となった。

また、グランプリファイナルで3位に入った佐藤駿（エームサービス・明大）はSP5位と出遅れたが、フリーでは冒頭で4回転ルッツに成功。4回転―3回転トーループのコンビネーションも着氷した。その後の4回転トーループも決めて、4回転ジャンプは全て成功させ、合計で276.75点で2位に入った。

そんな2人が表彰台では涙にくれた。佐藤がこらえきれず、涙を流すと、隣にいた鍵山がもらい泣き。男子は最後まで涙、涙の1日となった。

ネットでは、この場面が話題となり、Xで「表彰台前でさとしゅんとハグして鍵山選手ももらい泣き。スケオタ泣くしかない」「表彰台の佐藤駿くんの涙と、それにもらい泣きする鍵山くんの涙 今年見た中で、一番きれいな涙だと思う」「いい仲間だなあ」などの声が上がっていた。

▼鍵山「まだまだ弱いなというのが率直な感想。優勝にふさわしい演技ができなかったのが心残り。五輪までの残りの期間で、どう練習していくか計画を立てて頑張りたい」

▼佐藤「率直にうれしい気持ち。去年の悔しさを晴らす、リベンジしたいと思っていた。6分間練習から緊張や不安で押しつぶされそうになったけど、たくさんの声援を頂いて、緊張や不安が吹っ飛びました」