◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）

プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２０日、自身のＳＮＳを更新。Ｘやインスタグラムなどで「サウジ到着 リラックス出来ていて心身共に調子が良き」とＶサインの絵文字を添えて、決戦の地に到着したことを報告した。

尚弥に同行した大橋ジムの大橋秀行会長もリヤド入りを報告。井上真吾トレーナーと３人で、尚弥のイラストが描かれた専用車の前で撮影した写真を公開した。

井上は２７日、当地でＷＢＣ世界同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と防衛戦を戦う。同興行では、来年５月に東京ドームで井上尚との対戦が期待される中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のスーパーバンタム級転向初戦やスーパーフライ級（５２・１キロ以下）に転向してＩＢＦ王座に挑戦する寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝らも出場する。