女性アイドルグループ「ExWHYZ（イクスワイズ）」の公式サイトが20日に更新され、2026年をもって活動終了することが発表された。

グループの公式サイトは、「ExWHYZは、2026年をもって活動を終了します」とアナウンスした。詳細やスケジュールについてはあらためて伝えるという。「さよならは、まだお伝えしません。最後の日まで、『昨日より今日』『今日より明日』が最高だったと思える時間を、更新し続けます」と今後の活動への意気込みを示して、「もしよかったら、もう少し付き合ってください。まだ、DANCE YOUR DANCEは終わっていません」と呼びかけた。

メンバー4人もコメントを寄せており、yu−kiは、「出会ってよかったって思ってもらえるように最後の最後までありったけの愛を込めてみんなの元へ届けにいきます」、mayuは、「終わりの時が決まっただけです。何があろうとその時その時でやり尽くす、楽しみ尽くすことは最初から決めています」、mahoは、「今はまだ終わりじゃない、最後の最後までよろしく！」、mikinaは、「限りある中ですが、誰でもない自分自身でステージに立ち続けて、言葉、存在を届け続けたいと思っています」などとつづっている。

「ExWHYZ」は、2022年6月に解散したEMPiREを前身としたアイドルグループ。株式会社WACKに所属し、2023年には東京・日本武道館公演を開催した。