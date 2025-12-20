【保存版】絶対買うべき！Z世代コスメオタク・カナコの本気のベスコス2025
ベースメイク部門
2025年カナコ的ベスコス【ベースメイク編】
． ロッシュ ポゼ「UV イデア XL プロテクショントーンアップローズ＋」
ツヤと血色感を同時に叶えてくれるラロポの下地は今年の主役級！ただトーンアップするだけでなく、素肌のくすみを飛ばしながらも自然なツヤ感をプラスしてくれるので塗った瞬間ワンランク上の仕上がりに♡敏感肌でも使いやすい処方で、季節の変わり目などの肌がゆらぎやすい時にも安心して使うことができる1本です。
ByUR「セラムフィット スキニーグローリキッドファンデーション 17 フェア」
今年のベースメイクのトレンドである”ツヤ・薄膜・スキンケア効果”を全部クリアしたのがこのファンデーション。ひと塗りで毛穴や色ムラはしっかりとカバーしてくれるのに、厚塗り感はなく素肌そのものが綺麗になったような仕上がり！ツヤと素肌感のバランスが神で、肌の立体感まで出してくれます♡スキンケア発想の処方なのも嬉しい！
SHISEIDO「エッセンス スキンセッティングパウダー 02」
”素肌のツヤを活かす仕上がり”を叶えてくれる唯一無二のフェイスパウダー！粉っぽさがゼロの極薄ヴェールがふわっとのってくれて、毛穴とテカリだけを自然にぼかしてくれるアイテムです。ファンデーションをツヤっぽく仕上げた後にこのパウダーを使っても、ツヤ感は残したままで気になる肌悩みだけをカバーしてくれる♡
ポイントメイク編
2025年ベスコス【ポイントメイク編】
Wonjungyo「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク 03 シャイピーチ」
私が2025年追及し続けた”素肌っぽいツヤと透明感”を頬に自然に宿してくれるリキッドチーク！じゅわっと発色で内側からにじむような血色感を出してくれて、ブラシでのせるとより一層濡れツヤ感が爆誕します。特に03のシャイピーチはパール入りでハイライト効果もあって過去一感動したリキッドチークでした♡
SNIDEL BEAUTY「ユーフォリック グロウ ブラッシュ EX2 Lavender Mirage」
ツヤ×透明感を上品に見せてくれた、2025年褒められ度ナンバーワンのハイライター！粉っぽさが一切ないしっとりとした質感で、光をまとったようなピュアなツヤを足すことができて、”発光してる肌”に見せてくれます。限定色の「EX2 Lavender Mirage」はラメ入りのラベンダーカラーで、頬の高い部分に仕込むのが透明感あふれる肌作りの秘訣です♡
LUNASOL「アイカラーレーションN 15 Flawless Clarity」
リニューアルされたルナソルの名品アイシャドウ！2025年に再登場した「15 Flawless Clarity」のカラーは宝石級のラメ感で、肌に溶け込む自然な輝きが唯一無二なんです。重ね塗りをしても濁らず抜け感を演出できて、透明感のある目元を作ることができます！アイメイクのトレンド”ツヤ・抜け感・立体感”を体現してくれたアイテムです♡
リップメイク編
2025年ベスコス【リップ編】
．灰好瓮妊灰襯董屮襦璽献絅妊灰襯 クリームグロウ 06G honey beige」
2025年のリップトレンドは”素の唇が美しい仕上がり”。とにかく上品な仕上がりで、パールやラメでツヤを演出するのではなく、光をうまくまとって元の唇を自然に整えて美人度をグッと格上げしてくれます！ルージュなのにスルスルと塗ることができて、縦じわもぷっくり見せてくれるところもお気に入りです♡
fwee「3Dボリューミングティント 03 ウィデューアウト」
発売されたものがすべてバズるといっても過言ではないfwee！グロスとティントのいいとこどりで、塗った瞬間にとろけるように広がってぷるんと厚みのあるツヤ膜仕上げのリップ。”ツヤ・血色・透明感”が共存する「水膜リップ」が今年のトレンドでしたが、その中でも圧倒的に人気を集めていた印象♡
GENTY「モチュルンリップグロス 005e フィグモーメント」
もっとバズってもおかしくない！なごみちゃんプロデュースのリップ。厚みのあるぷるツヤ感と透明感のある発色で、ほんのりプランプ効果があってボリュームのある唇に仕上げてくれます！光をたっぷり含んだようなツヤ感で、単体で使っても重ねて使っても「100%可愛くなれる」透明感グロスです♡
スキンケア編
2025年ベスコス【スキンケア編】
．灰好瓮妊灰襯董屮罅璽 パワー エッセンス ローション」
トレンドの透明感のあるベースメイクの土台を整えてくれるスキンケアといえばコレ！発酵成分を高濃度に詰め込んだ美容液レベルの化粧水が、肌の奥までぐんぐん浸透してくれて使い続けるたびにキメの整った「ゆるぎない肌質」に近づけてくれます。KUROKOJIの発酵らしい落ち着きのある香りにも癒されます♡
▲薀諭璽献紂屮轡スリーピングマスクN」
大人気のスリーピングマスクが待望のリニューアル！プラス4時間眠ったような肌に仕上げてくれて、寝ている間の「肌のゆらぎ・乾燥・刺激」をケアして翌朝にはふっくら落ち着いた肌に。25歳を迎えた今年、お肌の曲がり角なのか、謎の肌荒れに悩まされた私にとって欠かせなかったお守りのようなサポートシカバーム♡
FAS「ザ ブラック リフト アイクリーム」
アイクリームは20代のうちから使うべき！と数多くの美容家さんがおっしゃっていて使い始めたアイテム。ただ目元を保湿するだけでなく、「小ジワやくすみなどの平面的な老化」と「まぶたのたるみなどの立体的な変化」の全方位にアプローチできます！こっくりと密着感のあるテクスチャーで使うたびにふっくら仕上がります♡
素肌を活かした2025年
今年の美容シーンを一言でまとめるなら、「素肌を活かしたツヤと透明感」。スキンケア級のベースアイテムや粉感のないチークやハイライター。どのジャンルにも共通していたのは、作り込むのではなく素肌の良さを底上げするようなアイテムに虜になった1年だったように思います。
2025年のベスコスたちはトレンドをおさえつつも、来年も使い続けたくなるものばかり！12月22日に発売する『美的』の美的リーダーズの年間ベスコスページも含めてみなさんもぜひ、チェックしてみてください♡