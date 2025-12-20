【美的リーダーズ・ 小松 彩夏】産後の私を支えてくれたベスコス2025
マイベスト ボディケア ヘルツスキン フルフィルメント バランシングウォーター
妊娠中から肌の乾燥がひどくなり、産後もその状態が続いて、痒みが出てしまうほどに。そんなときに使い始めたのが、この全身用の美容水です。子どもがいるとお風呂上がりは時間との勝負ですが、これはお風呂から上がったらまず全身にシュッと吹きかけるだけ。顔・体・頭皮まで使えるのが本当に助かります。「とりあえずこれだけすれば安心！」という心強さがありました。使い続けるうちに、乾燥による痒みも落ち着いたのがうれしいポイント。8つのフリー処方で無香料なので、赤ちゃんがいるママや、忙しくてスキンケアに時間をかけられない方にもおすすめしたいアイテムです。
マイベスト ベースメイク エレガンス アティミエル ヴェール 001
昨年の「あいたい美的」で試させていただき、そのときの使用感に感動して、すぐに購入したアイテムです。産後は寝不足で、どうしても顔に疲れが出てしまうことがあるのですが、これを使うと一気にツヤが戻ります。私は目頭・目の下・頬・鼻先など、ハイライトとしてポイント使いしています。これがあるのとないのとでは、顔の印象が本当に違う気がします。粉っぽさがなく肌にスッと溶け込んで、内側からにじむようなツヤが出るので、とても助けられています。使用頻度のわりに減りが遅いので、コスパ面でも優秀です！
この2つのアイテムのおかげで乗り切ることができた1年でした！来年は子育てしながらでも、自分にかける時間も大切にできる一年にしたいです！
みなさん年末に向けて忙しい時期になってくると想いますが、くれぐれもお体をご大切に過ごしてくださいね。そしてよいお年をお迎えください(^^)