「霜降り明星」の粗品（32）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」にて、同じく審査員を務めた「笑い飯」哲夫（50）の認識に“取り返しのつかない”ミスがあったのではと指摘する場面があった。

哲夫は17日に放送されたFM大阪「赤maru」に出演した際「ニッチェ」の2本目のネタに言及。江上敬子が演じた人物が左足をケガしたとウソをつく場面があったが、哲夫は「左足をケガした人っていうのは、左ワキに（はさんだ）松葉づえをつくんですよ」と指摘。江上が右ワキにはさんでいたことに違和感を覚え「マイナスポイント」になったと説明していた。なお、哲夫は最終決戦で「エルフ」に投票している。

この件について、粗品は「ちがうでしょう?医療従事者の人にも聞いたけど、松葉づえはケガをしていない方で抱えるって」といい「地域によってちがいがあったとしても、右ワキでも正解っていうのには変わりないねんから。哲夫さん、取り返しのつかない審査してもうてないっすか?大丈夫っすか?」と語る。

また「今回、哲夫さんの1票で優勝の結果が変わらんかったから良かったですけど。なんかでコロッと変わるわけですから。そのときに1000万円の責任取れますか?国民的スターが決まる瞬間なんですよ。それをあなたのおそらく間違った知識で減点にするって、ちょっとありえなくないですか?」と投げかけていた。