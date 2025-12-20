やっと見つけたーーッッ！！（歓喜）【セリア】可愛くて便利な「優秀アイテム」って？

収納に役立つちょっとした「優秀アイテム」が【セリア】にあるとの噂をキャッチ。これが見栄えを保ちつつ、ゴチャゴチャしがちなコードをスッキリと束ねてくれるようなんです。今回はマニアも歓喜した、ハート型のコードバンドをご紹介。痒いところに手が届くような便利アイテムをぜひお部屋に取り入れませんか？

ハートのシルエットが映える「革風コードバンド」

インスタグラマー@100kin_magさんが「可愛くてずっと探していたアイテムがやっと見つかりました」と歓喜したこちら。ハート型のシルエットが映えるキュートなコードバンドです。バンドにはボタンが付いていて、間にコードを束ねる形で収納できるよう。シンプルかつ革風の高見え感もあり、空間に良く馴染んでくれそうです。お部屋のみならず旅行用のパッキングに使うのも良さそう。

先端が探しやすい仕様に！

「革風コードバンド」の外側には、コードの先端部分を通せる切れ目が付いています。束ねつつも先端だけを外側に分けられるため、充電時に先端を探す手間が省けそうです。@100kin_magさんは「めちゃくちゃ可愛くて便利」と絶賛。ワンポイントとして映えながら目印代わりにもなり、自分の使っているコードが一目で把握できるのも魅力的です。

