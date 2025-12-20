全日本選手権・男子フリー

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明治大）は、188.76点をマーク。合計276.75点で2位に入り、初の五輪代表を確実にした。

「火の鳥」に乗った佐藤が、五輪への道を切り開いた。

冒頭に4回転ルッツを決めると、4─3回転のトーループ、単発の4回転トーループも成功。最後の3回転ルッツで着氷がやや乱れた以外は、ほぼ完璧にまとめた。

「今シーズン、グランプリシリーズとグランプリファイナルと戦ってきて、自信とか大きい大会で成功するという経験をたくさん積んできた。その成果を今大会で出せたかな」

SP5位とやや出遅れたが、フリーで逆襲。表彰式で名前を呼ばれると涙を抑えきれず、同学年のライバルで全日本連覇の鍵山優真とハグをかわした。

グランプリファイナル3位の実績などもあり、初の五輪代表が確実に。「自分なりにはやりきったので、あとはもう結果を待つだけ」。次に目指すのは、ミラノの表彰台だ。



（THE ANSWER編集部）