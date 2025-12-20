ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２１日、男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の友野一希（第一住建グループ）は、４回転ジャンプなどで精彩を欠き、フリーは１４１・６９点で合計２２９・７４点の６位。

３枠の五輪代表入りは厳しくなった。（デジタル編集部）

１９日のＳＰでは、４回転サルコーの着氷が乱れ、直後のスピンでまさかの転倒。４位からのスタートで、表彰台を目指した。

この日は、冒頭の４回転トウループで転倒。続くジャンプも着氷が乱れ、後半もトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）で転倒するなど、立て直すことができなかった。それでも、演技終盤のステップでは大きく体を使ってしっとりと情感たっぷりに滑りきった。演技後はぼう然した表情を浮かべ、会場からの声援に一度は笑顔を見せたが、リンク脇でコーチ陣に迎えられると悔し涙があふれた。

男子の出場者では最年長の２７歳。ＳＰ演技後には、「『五輪』という言葉がここまで現実的なのは初めて。その目標が、チャンスが確実に目の前にある」と語っていたが、初の五輪切符獲得は、難しい状況となった。