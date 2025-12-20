歌手のアイナ・ジ・エンドが２０日、東京ガーデンシアターでワンマンライブ「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を開催した。

アリをイメージしたという、赤色をベースに黒と白の縞（しま）模様が入った髪形で登場。「行くぞ東京！」と高らかに叫び、ライブをスタートさせた。槙原敬之が作詞作曲した「クリスマスカード」では、ステージが赤と緑のクリスマスカラーで彩られ、ツリーやプレゼントＢＯＸを用いた、この季節ならではの演出を披露。ＳＮＳ総再生数１６億回を突破し、世界的大ヒットを記録した「革命道中」では、ダンサー１６人を迎えてスペシャルバージョンを披露し、「あなたのおかげで、２０２５年革命起こせました！」と笑顔でファンに感謝。約２時間４５分のライブで全２２曲を披露し、１曲１曲を丁寧に歌い上げた。

終演後には、来年４月から自身初のアジアツアー（全７公演）の開催を発表。２４年１０月に台北、今年７月にはスペインでライブを経験したが、ツアーでまわるのは今回が初めて。「（海外公演では）イントロが流れるだけで『この曲が聴きたかった！』みたいな歓声がすごくあった。国が違えど、１つの曲でつながっているのがうれしかったので、自分のこしらえた曲を大切に届けに行きたい」と意気込んだ。大みそかには、第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦への初出場が控える。「伝統ある番組なので、恥ずかしくないパフォーマンスを」とうなずいた。

【アジアツアー日程】※全て２０２６年

▼４月２３日 ソウル ＹＥＳ２４ ＬＩＶＥ ＨＡＬＬ

▼４月２８日 バンコク ＴＨＥ ＳＴＲＥＥＴ ＨＡＬＬ

▼５月１１日 台北 Ｌｅｇａｃｙ Ｔａｉｐｅｉ

▼６月２１日 福岡 福岡市民ホール

▼６月２３日 愛知 フォレストホール

▼６月２５日 大阪 オリックス劇場

▼７月５日 東京 ＮＨＫホール