ソロアーティストのアイナ・ジ・エンドが２０日、東京・有明の東京ガーデンシアターでワンマンライブ「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を開催した。

７月にリリースした「革命道中」がＳＮＳ総再生回数１６億回を突破するなど大ヒット。「世界の方に聞いてもらえるきっかけができたのも、挑戦し続けたからこそ見れた景色かなと。ファンの方々、家族に改めて感謝したい」と話した。

このヒットで紅白歌合戦出場を決めた。アイナは「自分だけがうれしいのではなくて、チームとしても喜ばしいこと。伝統ある番組なので、まずは恥ずかしくないパフォーマンスをしたい」と意気込みを語り、「この曲は革命を起こす前の道中なので、紅白を見ている方に一緒に革命を起こしましょうという意味の“あなたと”ということを大事に歌いたい」と語った。

ステージでは大ヒットした「革命道中」を１６名のダンサーを迎えたスペシャルバージョンで披露したほか、槇原敬之が作詞作曲した「クリスマスカード」をクリスマスならではの演出で歌唱。「ここでやるのが夢だったんです」と全２２曲を熱唱し、ファンを沸かせた。

さらに来年４月からソウル、バンコク、台北を回る自身初のアジアツアーを発表。１２月にはスペインバルセロナでライブを行ったアイナは「イントロが流れるだけで、この曲が聞きたかったって歓声を感じられたのがうれしかったので、こしらえてきた曲を大切に歌いたい。私も全然、海外行けてないので、ワクワクしてます」と笑みを見せた。