【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にて完全新規ディアーズを公開した。

「アルカナディア」シリーズに登場する新ディアーズ（キャラクター）2体が公開。キャラクターデザインはNidy-2D-氏が手掛け、モチーフは七つの大罪「ベルゼブブ」となっている。

「ベルゼブブ」は暴食を司り、それぞれ共通性を感じる衣装デザインやツノなどが確認できる。

【アルカナディア4周年記念トークライブ】

(C) KOTOBUKIYA