Nidy-2D-氏デザインの完全新規ディアーズが公開。モチーフは七つの大罪「ベルゼブブ」【#アルカナディア】
【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にて完全新規ディアーズを公開した。
「アルカナディア」シリーズに登場する新ディアーズ（キャラクター）2体が公開。キャラクターデザインはNidy-2D-氏が手掛け、モチーフは七つの大罪「ベルゼブブ」となっている。
「ベルゼブブ」は暴食を司り、それぞれ共通性を感じる衣装デザインやツノなどが確認できる。【アルカナディア4周年記念トークライブ】
【新ディアーズ公開】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) December 20, 2025
完全新規ディアーズを2体同時に初公開！
新規デザイナーとしてNidy-2D-先生が参戦！
モチーフは七つの大罪「ベルゼブブ」！
続報をお楽しみに！https://t.co/bUpfF70uXX#アルカナディア pic.twitter.com/AC9viypzJb
(C) KOTOBUKIYA