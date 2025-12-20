「ゼノアルマ レギアント」のデコマスが公開。2026年1月に予約開始【#アルカナディア】
【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にてプラモデル「ゼノアルマ レギアント」が2026年1月に予約受付を開始する。
「アルカナディア」シリーズの世界観・遊びの幅をさらに拡張する新シリーズ「ゼノアルマ」から「レギアント」が立体化。虫のようなデザインのモンスターモードと武器となるウェポンモードを再現することができる。また、複数体合わせることで、サソリのようなモンスターにすることができる。
別売りの「エクスプロ―ド ヴォルカリオン」などと合わせることもでき、各部3mm接続により様々なキットをカスタマイズすることができる。【アルカナディア4周年記念トークライブ】
【デコマス初公開】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) December 20, 2025
「ゼノアルマ レギアント」のデコマスを初公開！
付属のジョイントでレギアント同士を連結可能！
2026年1月より受注開始予定です！https://t.co/TFlXfILi8F#アルカナディア pic.twitter.com/pwWvqjCZxm
(C) KOTOBUKIYA