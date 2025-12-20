【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にてプラモデル「ゼノアルマ レギアント」が2026年1月に予約受付を開始する。

「アルカナディア」シリーズの世界観・遊びの幅をさらに拡張する新シリーズ「ゼノアルマ」から「レギアント」が立体化。虫のようなデザインのモンスターモードと武器となるウェポンモードを再現することができる。また、複数体合わせることで、サソリのようなモンスターにすることができる。

別売りの「エクスプロ―ド ヴォルカリオン」などと合わせることもでき、各部3mm接続により様々なキットをカスタマイズすることができる。

