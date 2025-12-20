愛用歴30年以上のマニア厳選！【無印良品】買って損なし2025年「ベストバイ」
幅広い暮らしのアイテムを取り扱っている無印良品。日々の家事や生活の中で感じるちょっとした不便や手間を解消してくれる、2025年に注目すべき無印良品のアイテムをご紹介します。
食卓の準備を助ける時短調理の心強い味方や、詰め替え作業や収納のプチストレスを根本から解決するアイテムまで。どれも一度使ったら手放せず、日々の家事ルーティンが変わるものばかりです。
除湿剤でありながら消臭力もあるのが「消臭機能付き くりかえし使える除湿剤」、税込990円。靴の中の除湿と消臭はもちろんのこと、フック用の穴が空いているので、ハンガーにつるしてクローゼットの中でも使えます。
1カ月に1回を目安に風通しのいい日陰に干すことで、除湿機能を再生でき、くりかえし使うことができます。
パッと見ただけではさほど珍しくもないアイテムですが、実は使い勝手がいいのが「シリコーン 調理スプーン」税込490円と「シリコーン ロングターナー」税込590円。
ターナーが一般的なものよりも少し長いだけで、肉や魚、目玉焼きなどを皿に載せやすく、何度も落ちかけるというプチストレスを感じることがありません。
調理スプーンもそのカーブが絶妙で、炒めものをするときなどに効率よく食材を動かせ、皿に盛るときにもそのまま使えるので便利です。
無印良品の冷凍食品の中ではキンパが人気ですが、それについで2024年秋に発売となったのが「ライスバーガー」2個入り、税込550円。味はプルコギ、ガパオ、ルーローハン、ひよこ豆と鶏肉のキーマカレー、胡麻担々の5種があります。
2個で550円というお手頃価格であり、1個なら600Wの電子レンジ2分30秒で食べられるので、小腹がすいたときにも大活躍してくれます。
シャンプーやボディソープを詰め替えるとき、容器を洗って詰め替え用のパウチからこぼれないように入れるという作業がありますが、この「詰替えパウチ用吊り下げノズル」を使えばその手間がゼロに。
なお、花王の同サイズのシャンプーやボディソープのパウチにも使うことができます。
筆者が無印良品のおすすめを聞かれる度に推しているのが「再生紙トイレットペーパー5倍巻 シングル」、4個入りで税込699円です。
単純にトイレットペーパーの交換作業の回数が5分の1になるのですが、これが実際に使ってみると本当にラクなことを実感します。中に芯がないので、芯をつぶして分別するという作業もなくなります。
今の時期は、綿100％の機能性インナーやフレグランスキャンドル、その中でもひのき・ユーカリの香りがトップに来る「ウッディ」は在庫切れの店舗も多く、現在は入手困難になっている状況です。
2023年の発売と同時に人気が沸騰した「発酵導入美容液」。2025年になり、大容量サイズや同シリーズの「発酵導入エッセンスパッド」が発売されました。
「ふき取り」「導入」「パック」が1つになった便利アイテムで、50枚入りで税込1490円。こちらも8月に発売されてから即入手困難になるほどのヒットぶりです。
今回は2025年の「無印良品ベストバイ」をご紹介しました。どれも値段以上の働きをしてくれる優秀アイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
くりかえし使える高コスパアイテム「消臭機能付き くりかえし使える除湿剤」
ちょっとした違いが便利な「シリコーン 調理スプーン」「シリコーン ロングターナー」
キンパにつぐ冷凍食品のヒット！「ライスバーガー プルコギ」
詰め替えの手間がゼロになる「詰替えパウチ用吊り下げノズル」
取り替え家事が5分の1に！「再生紙トイレットペーパー5倍巻 シングル」
ほかにもいろいろ！ 入手困難商品も
