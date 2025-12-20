◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の男子フリーが20日に行われた。

グランプリファイナルで3位に入った佐藤駿（エームサービス・明大）はSP5位と出遅れたが、フリーでは冒頭で4回転ルッツに成功。4回転―3回転トーループのコンビネーションも着氷した。その後の4回転トーループも決めて、4回転ジャンプは全て成功させ、合計で276.75点で2位に入り、五輪代表入りは確実となった。

「率直にうれしい気持ち。去年の悔しさを晴らす、リベンジしたいと思っていた。6分間練習から緊張や不安で押しつぶされそうになったけど、たくさんの声援を頂いて、緊張や不安が吹っ飛びました」と喜びを語った。

そんな佐藤よりも、実はネットで「おめでとう」の声が日下コーチだった。キス＆クライで、感情を爆発させて喜ぶ日下コーチはフィギュアファンの間では有名。

Xではそんな日下コーチにも祝福の声が飛び「日下先生おめでとうの声の方が多いw」「もはや日下コーチのリアクション待ちしている」「日下先生今頃泣いているんじゃないか」「日下先生もおめでとうございます。素晴らしい師弟関係」などの声が集まっていた。