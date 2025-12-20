【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】 12月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」の5周年を記念したイベント「ブルアカふぇす!～ごー!ごー!!先生♪～」のグッズおよびフード情報を公開した。

「ブルアカふぇす!～ごー!ごー!!先生♪～」は2026年1月17日と18日の2日間にわたって幕張メッセで開催を予定しているリアルイベント。会場販売グッズとしてはメインビジュアルをプリントしたTシャツやタペストリー、アロナとプラナをデザインしたグッズが販売される。このほか作中に登場する各学校をモチーフにしたグッズや「ぶるぶるぬいぐるみ（ミユ/ユズ）」といったアイテムが新登場する。

これに加えて会場にて販売されるフード情報も公開。レイとスミレ（アルバイト）をパッケージにデザインしたホットドッグやアリウスをイメージしたやきそば、ミカのロールケーキやフブキのドーナツなどバリエーションに富んだメニューが用意されている。

