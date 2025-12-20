元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、最新ショットを公開。ファンから絶賛の声が寄せられている。

中川アナは２０日、自身のインスタグラムを更新。「最近『イメージと違って、けっこう食べるよね』って驚かれることが多いです笑」と書き出し、「イメージがどんな感じなのかよくわかりませんがおいしいもの大好きで、がまんせず好きなだけ食べます♡ 食べすぎたらあとで調整すればいいかなと」と自身の考えをつづり、「この日も母を誘ってお気に入りのパスタをいただきに行ってきました 炭水化物らぶです！」と、鎖骨が見えるあずき色のトップスに黒スカートを合わせたコーデで笑顔を見せるショットを多数公開した。「よく食べよく眠りよく笑う 基本そんな感じ」と、マイルールを記した。

この投稿にファンからは「素晴らしい」「美味しいものたくさん食べれるって､幸せですよね〜」「しっかりと食べることは、健康と元気につながりますよね」「いつ見ても美しいです」「目の保養ありがとうございます！」「がまんしないで食べるの分かります」「めんこい」「美しいスタイル」「その活き活きとした姿に元気をもらっています」などのコメントが寄せられている。