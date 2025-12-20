LUNA SEA・SUGIZO、運転する自動車の接触事故報告「お相手の方の安否を心配し、一日も早い回復を心よりお祈り」【コメントあり】
LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが20日、自身の公式Xを更新。18日に自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したことを報告した。
株式会社シーブロックの名前で「この度、12月18日の深夜、SUGIZOが運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したとの報告を受け、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演の延期、ならびに年内のソロ活動も延期または中止とさせていただく事といたしました」と報告。「今は何より、お相手の方の一日も早い回復を心より願っております」と伝えた。
「SUGIZOにおきましては、現在負傷しており休養が必要な状況です。担当医師のもと指導を受けて療養しておりますのでご安心ください。」と説明。「皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また年内のスケジュールについても、23日の『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』を延期、26日の『SUGIZO TOUR 2025「FINAL OF THE SNAKE」新宿ReNY FC LIVE』を延期または中止、30日の『KenKen四十歳生誕祭 OLE PALOOZA 2025』の出演辞退を報告した。
■SUGIZOコメント
この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演と、12月26日のSUGIZO新宿ReNY FC限定公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません。
