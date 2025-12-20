フィギュアスケート・全日本選手権第２日（２０日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは１８３・６８点で２位となり、合計２８７・９５で連覇を飾った。

鍵山は日本スケート連盟の選考基準を満たし、２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位の佐藤駿（エームサービス）がフリー１位の１８８・７６点で２位に入り、ＳＰ２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ）が３位だった。残る五輪２枠は今大会の成績や今季のベストスコアなどに基づき選考される。

佐藤はＳＰでミスした４回転ルッツを、鮮やかに決めた。フリーは昨年の全日本で大崩れしていたが、そのリベンジも果たした。

２０１４年ソチ、１８年平昌（ピョンチャン）で五輪を連覇した羽生結弦さんと同じ仙台市出身。「憧れ。同じリンクで練習して、背中を追いかけていた」という羽生さんはカナダに練習拠点を移したが、会えた時は助言をもらった。「『頑張っている姿を見ている』と言ってもらえてうれしかったし、スケートを続けようと思った」

１９年にジュニアのグランプリ（ＧＰ）ファイナルで優勝。シニアに出場していた羽生さんが練習でクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦する姿に、「あんなふうにシニアで戦いたい」と思った。昨季は世界選手権に初出場し、今季はファイナル３位。「五輪に出て、メダルを取りたい気持ちもより強くなった」。初の大舞台へ大きく近づいた。（岡田浩幸）