テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１８日に放送された。

紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯ、ぺえがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は、元ＮＭＢ４８・白間美瑠、３時のヒロイン・ゆめっち、グラビアアイドル・風吹ケイが都内ラブホテルという密室空間で女子会トークを繰り広げた。

白間が「よく女子会とかするときに話すねんけど…」と、交際のタイミングと肉体関係について聞くと、風吹は「ムズいけど、ゆめっちは「今までの多さで言うと、させていただいてからお付き合いなのかな？」と述懐した。

ゆめっちは「一個前の元彼さんがね。いたんですよ。６年ぶりにできた彼で。めっちゃイケメンなんですよ。普通の一般的なイケメンって感じで。色も白くて細くてみたいな。すごいイケメンなんですけど」と振り返った。

ゆめっちは「（タイプとしては）ゴリゴリの男みたいな方がいいから。付き合う前にしてなかったからね。いざ。そういうことが『はじめまして』ってなったときに『うわ、なんか全然違うかも？』ってなって。『やっぱりデカい男にギュッとされたい…』っていうのになっちゃって。付き合う前にしといた方が…。素敵な方なんですけど」と話した。

トークＶＴＲをスタジオで見守っていた稲田は「ちょっと性欲が強いと。やっぱり、さすがに先にちょっと。やらせてもらってる方がいいんですかね？」と苦笑。さらに「私も、でも…。できれば（肉体関係は）先がいいかって思ってます。体の相性より…。（相手の男性が）その後（アニメの）『名探偵コナン』をつけとかないと寝られへんねんみたいな男子がおって。それがホンマにしんどかって。テレビをつけてないと寝られないみたいな」と明かしていた。