女友達と会うと、近況報告や恋愛の話が多いと思いますが、美容の話も話題に上がりますよね。ただ、美意識の高い友達と話すと、どこか上から目線な言い方をされてイラッとすることもあるようで……？ 今回は、美意識の高い友達の態度にイラッとした話をご紹介いたします。

上から目線な発言

「学生時代の友達に久しぶりに会ったのですが、垢抜けてキレイになっていました。どうやら美容に目覚めたらしいのですが、その知識をひけらかすような発言が多くてモヤッとしましたね。私も美容に興味はあるけどそこまで詳しくないため、『イエベとかブルベって最近よく聞くけど、ぶっちゃけ自分がどっちかわかんないんだよね』と言うと、『そっか、納得』『だからそんな感じなんだ』と見下すような言い方をされました。

そのあと一緒にコスメを見にいくと『◯◯はイエベだからこの色は似合わないよ』『私はブルベだから似合うけどね』『もっと美容のこと勉強したら？』と終始上から目線な言い方をされて腹が立ちましたね。もうこの子とは一緒に買い物に行くのはやめようと決めました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 美容のことを教えてくれるのはありがたいですが、自分の知識や価値観を押し付けたり見下すような言い方をされたりすると、イラッとしますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。