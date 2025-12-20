LUNA SEAのSUGIZO（56）が20日、自身のインスタグラムを更新。自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生し、負傷したことを公表した。

SUGIZOは「このたび、12月18日に、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました」と明かした。「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています」と説明し「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、1日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とコメントした。

公式サイトによるとSUGIZO本人も負傷し休養が必要な状況だといい、「担当医師のもと指導を受けて療養しておりますのでご安心ください」とした。

この件を受け、12月23日に予定していたLUNA SEAの有明アリーナ公演「LUNATIC X’MAS 2025」を延期すると発表。12月26日開催予定だった自身のツアー「FINAL OF THE SNAKE」など、年内の出演予定だったライブはすべてキャンセルとなった。「今後もこの件について誠実に、真摯（しんし）に対応してまいります。皆さま、本当に申し訳ございません」と謝罪した。