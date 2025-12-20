16日（火）に開幕した男子世界クラブ選手権2025。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場した。

そのうち予選ラウンドの各プール上位2チームが決勝トーナメントに進出。プールAからはザビエルチェ（ポーランド）とヴォレイ・レナータ（ブラジル）、プールBからはペルージャ（イタリア）と大阪ブルテオン（日本）が準決勝へと進んだ。

準決勝では大阪Ｂ（プールB2位）とサビエルチェ（プールA1位）、ペルージャ（プールB1位）とヴォレイ・レナタ（プールA2位）が決勝進出をかけて戦う。

今回はその4チームの特徴と注目選手を紹介していく。

大阪ブルテオン（プールB2位）

レシーブNo.1

大阪ブルテオンは今大会出場チームの中でレシーブ力トップのチームだ。日本らしい粘り強いレシーブから、個の攻撃で劣る海外クラブに対して組織のバレーで対抗している。

特に予選ラウンドでのペルージャ戦5セット目の、1点を獲らなければ負けが確定する13-14の場面でのラリーは、大阪Bのバレーを象徴していた。

キャプテンの西田有志が攻めたサーブを打ち、敵のクイックをアントワーヌ・ブリザールのブロックと富田将馬のレシーブで阻み、続く敵OPの強烈なスパイクを西田が完璧なレシーブで仕留めて、ミゲル・ロペスが決めきったことで14-14のデュースに持ち込んだ。

最重要の1点を、2度のレシーブから奪い取った。レシーブと組織力を武器に大阪Ｂが欧州王者のペルージャをあと一歩のところまで追い詰めたことは、改めて日本バレーの戦い方を示してくれたように思う。

世界No.1リベロ

大阪Ｂの注目選手はリベロの山本智大だ。

今大会のベストディガーランキング1位を記録中。すでに決勝トーナメント進出が決まっていた予選ラウンド3試合目には出場していないので、1試合少ない中での首位は驚異的だ。

山本は強烈なスパイクやジャンプサーブの威力を殺す技術において、世界一と言っていい程の腕前だ。

今大会ではSVリーグと比較して強打スパイクとジャンプサーブを多用してくるチームが多いので、次々と山本のゴットハンドの餌食となっている。

筋骨隆々の巨人からの攻撃を防ぐ、日本の小さな守護神だ。

サビエルチェ（プールA1位）

サーブNo.1

プールAを3連勝で1位通過したサビエルチェはポーランドの強豪クラブで、昨季はペルージャが優勝した欧州チャンピオンズリーグで準優勝している。

そのサビエルチェの最大の特徴はサーブだ。今大会のベストサーバーランキングのTOP3に、サビエルチェの選手が同率を含めて3人ランクインしている。

1位（8エース）はミゲル・タヴァレスだ。セッターながらパンチのある強烈なジャンプサーバーだ。2位（6エース）にはハイブリットサーブの名手であるMBのマテウシュ・ビエニエクと、水町泰杜のようにレフト側からのジャンプサーブを得意としてるOHのバルトシュ・クフォレクが名を連ねている。

準決勝は今大会サーブNo.1のサビエルチェとレシーブNo.1の大阪Ｂのほこたて対決となりそうだ。

今大会No.1アタッカー

サビエルチェの注目選手はアーロン・ラッセルだ。アメリカ代表のOHで、過去にSVリーグの広島サンダーズでもプレーしていた。

今大会では総得点ランキング2位につけながら、アタック決定率71.6%という驚異的な数値を記録している。

ラッセルのアタックの特徴は大きく2つ。1つは高速コンビだ。クイックのように速いトスからブロックが完成する前に打ち込む。2つ目はノールックストレートだ。ラッセルの伝家の宝刀で、完全にクロスの方向を向きながら最後の最後にストレートに捻ってくる。

今大会No.1アタッカーと言っていい数値を残すラッセルの活躍に注目だ。

ペルージャ（プールB1位）

ブロックNo.1

プールBを3連勝で首位通過したペルージャは今大会のブロック本数がNo.1のチームだ。

ベストブロッカーランキングのTOP4には、同率を含めてペルージャの選手が5人ランクインしている。

大阪Ｂとの試合では1試合で18本ものブロックポイントを記録した。

また、ペルージャはブロック以外にも選手層の厚さが世界トップクラス。控えも世界トップクラスの実力者なので、スタメンの調子が悪くてもすぐに立て直すことができる。

大阪Ｂ戦でもエースの1人であるオレフ・プロトニツキのアタックがブロックで阻まれ続け交代となったが、代わって入ったドノバン・ジャボロノクが70%のアタック決定率と3本のサービスエースを奪う大活躍を果たした。

分厚いブロックと選手層で3度目の世界クラブ選手権優勝を狙う。

世界No.1ブロッカー

ペルージャの注目選手はアグスティン・ロセルだ。今大会のベストブロッカーランキングで堂々の1位。14本のブロックを記録中で、7本で2位のシモーネ・ジャネッリとは倍の差がある。

彼のブロックは身体能力の高さと腕の長さが特徴だ。コートの横幅目一杯を軽々と飛び回り、長い腕を広げて敵スパイカーの視界を傘のように覆う。

1人で2枚以上の存在感を放つ世界最高峰のブロッカーだ。

ヴォレイ・レナタ（プールA2位）

南米ドリームチーム

ヴォレイ・レナタにはブラジル代表とアルゼンチン代表の主力が在籍している。

ブラジル代表からはレジェンドセッターのブルーノ・レゼンデ、OHに今大会トップスコアラーのアドリアーノ・ザビエルや西田とセリエAで同チームだったマウリシオ・ボルジェス等が所属。アルゼンチン代表からは正OPのブルーノ・リマと監督のオラシオ・ディレオ氏が所属している。

チームの特徴としては攻撃力の高いサイドアタッカーは揃っているが、レセプションには波がある印象だ。

実際に予選ではのサビエルチェをフルセットまで追い詰めたが、予選最下位のアル・ラーヤンにストレート負けを喫している。

キングオブセッター



レナタの注目選手はセッターのブルーノだ。

勝負強さに定評のある闘将だ。セッターながら強烈なジャンプサーブや、粘り強いレシーブで試合の流れを決定づける1点を生み出せる選手だ。

パリ五輪を最後にブラジル代表からは引退しているが、その勝負強さは健在だ。

セリエAで長くプレーしていたので、準決勝の対戦相手となるペルージャは知り尽くしている相手でもある。

ブルーノなら何かやってくれるかもしれない。そんな期待をせずにはいられないレジェンドプレイヤーだ。