ロックバンド「LUNA SEA」が20日、公式サイトを更新し、18日深夜にギタリストのSUGIZO（56）の運転する車がバイクとの接触事故を起こしたことを報告した。この事故を受け、23日のLUNA SEA有明アリーナ公演の延期が発表された。

ボーカルのRYUICHI（55）も個人の公式サイトを更新。「この状況を鑑み、LUNA SEAのメンバーとして、年内のソロ活動も、中止または延期とさせていただく事といたしました」と、河村隆一名義での27日の公演、31日のトークショーとカウントダウンライブについて報告した。

また、ギタリストのINORAN（55）も個人の公式サイトを更新し、27、29日に予定されていた個人名義での公演の中止・振り替えを発表した。また、20日に予定されていたYouTubeライブ「INORAN BAR」（後9・00）も「諸般の事情により」放送が中止となっていた。ベーシストのJ（55）も個人の公式サイトで25日のソロ公演を中止、30日の公演を延期すると発表した。

脳腫瘍からの完全復活を目指すドラムの真矢（55）も個人の公式サイト上に、他のメンバーと同じく「お相手の方の一日も早い回復を、LUNA SEAメンバー一同、心よりお祈り申し上げます。皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と掲載し、謝罪。11月にバンドの主催フェス「LUNATIC FEST.2025」に登場した際には「12月23日、LUNA SEAは有明アリーナでライブをやります。その時にはまだ、もしかしたら1曲は叩けないかもしれない。もしかしたら1小節だけかもしれない。でも少しでもドラムが叩きたいという夢ができました」と話していた。