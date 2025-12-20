ロック歌手の矢沢永吉（７６）が２０日、横浜・ぴあアリーナＭＭでツアー「Ｄｏ Ｉｔ！ ＹＡＺＡＷＡ ２０２５」のファイナル公演を行い、完売の１万人を前に全２０曲を熱く歌い上げた。

オープニング映像が始まると１万人は総立ちで「永ちゃん」コール。ステージに現れた矢沢はサングラスを外し、黒いローブを脱ぐと、紺のスーツに黒いシャツ姿で「さまよい」を歌い出した。

４曲目、「恋の列車はリバプール発」を歌い終えた矢沢は「タイトル古くていいねえ！ヤザワ、２０代の時の作品です」とユーモラスに語りかけ、「この曲や『さめた肌』を引っ提げてずっとライブやってきた。街から街へ、ずっとです」と感慨を口にした。

ツアーファイナルを迎え、「今日、朝からちょっと変です」と照れ笑いしながら「ロックには似合わないね、千秋楽。ファイナルステージ、今年のね」と話し、「どこまでできるか分からないけど、俺まだずっと歌ってるから、ヨロシク！」と来年以降への意気込みを示した。

ソロ５０周年を迎えた今年、今ツアーでは１１月８、９日の東京ドームから７会場１５公演で３０万人を動員。東京ドーム単独公演の最年長記録でポール・マッカートニーの７６歳に並び、自身の持つ日本武道館公演の最多記録を１６０回に更新した。９月に発売した３５枚目のオリジナルアルバム「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」はオリコン週間ランキングで自身の持つアルバム１位獲得最年長記録を７６歳１カ月に更新と、記録ずくめの一年となった。

ソロ５０周年の節目に「今年はソロ５０年だよ。正直言いまして僕、こんなに長く歌えるってホントに思ってなかった」と述べ、「３０くらいの時、５０歳まで歌えたら最高とよく言ってたんですよ。それがもう７６です。ホントにありがとうございます」と、ファンの息の長い支持に感謝。「最近いろんなこと思うけど、ただ一つハッキリ言えることは、まだライブやれる、やりたい、やり続ける、そんな感じかな。それが今一番幸せを感じてます」と、充実の表情で語った。

この日は「古いラヴ・レター」「さめた肌」などの初期曲からニューアルバムに収録した新曲「あれから１０年」「誰のため」、アコースティックギターで弾き語った「もうひとりの俺」、クリスマスソング「ＬＡＳＴ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＥＶＥ」まで幅広い選曲を、よく伸びる豊かな声で歌いきって魅了。白いマイクスタンドを自在に操り、軽快な足取りでステージを端から端まで往復するなど、底知れぬ体力も見せつけた。

アンコールでは帽子から靴まで白づくめで登場。「止まらないＨａ〜Ｈａ」では１万人のタオルが宙を舞った。「トラベリン・バス」では「横浜、最高だぜ！帰りにうまいビール飲んで帰ってね！」と呼びかけ、最後はニューアルバムからのスローバラード「真実」をしっとりと聴かせて、２０２５年最後のライブを締めくくった。