全日本選手権・男子フリー

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が合計287.95点で連覇を達成し、2大会連続の五輪代表に決まった。表彰式には超大物が登場し、ネットでも衝撃が広がった。

ジャンプにミスが出たものの、ショートプログラム（SP）首位だった鍵山が逃げ切って連覇。ほぼ完璧な演技でSP5位から逆襲した佐藤駿が2位、三浦佳生が3位に入った。

表彰式で3人が賞状、メダルを受け取った後、花束を贈呈したのは伊藤みどりさんだった。トリプルアクセルを武器に世界で活躍し、1992年アルベールビル五輪では銀メダルを獲得。超大物は3人とそれぞれハグをかわし、X上のフィギュアファンも騒然となった。

「みどりちゃんがいる！！！！！」

「プレゼンターにみどりさん…！」

「みどり神から花束贈呈」

「みどりさんとのハグぎこちないボーイズ」

「伊藤みどりがメダル授与するとめっちゃ沸く」

「男子表彰式のプレゼンターに伊藤みどりさん！ スケオタ大喜び」

「伊藤みどりさん、表彰台の3人に花束贈呈。ひとりひとりにあたたかなハグ。もうそれだけでスケオタは号泣」

「最近みどりさんを招待してるのグッジョブ運営」

鍵山は2大会連続五輪代表に決定。佐藤は初の五輪代表が確実で、三浦も代表入りが有力となった。全代表は21日に発表される。



（THE ANSWER編集部）