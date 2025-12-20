全日本選手権・男子フリー

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明治大）は、188.76点をマーク。合計276.75点で2位に入り、初の五輪代表を確実にした。

「火の鳥」に乗った佐藤が、ミラノへの道を切り開いた。

冒頭に4回転ルッツを決めると、4─3回転のトーループ、単発の4回転トーループも成功。最後の3回転ルッツで着氷がやや乱れた以外は、ほぼ完璧にまとめた。

SP5位とやや出遅れたが、この日のフリーで逆襲。佐藤を指導する日下匡力（ただお）コーチは、佐藤が好演技を披露するたびに、本人以上の大きなアクションで喜びファンの注目を集める。

この日もそれほど感情を表に出さない佐藤とは対照的に、キス＆クライで笑顔で拍手を送り、抱きついて佐藤の頭をなでなで。心温まるシーンに、X上のファンからも様々なコメントが寄せられた。

「駿くんと日下コーチとのテンションの差wwww最高やね」

「日下コーチの嬉しそうな顔がいい」

「期待どおりの日下コーチw」

「佐藤駿くんのトータルスコアでて日下コーチが飛び込んできた瞬間我が家のお茶の間大爆笑」

「日下コーチに食べられちゃいそうなさとしゅん君。かわい」

五輪代表発表は21日だが、グランプリファイナル3位の実績などから、佐藤のミラノ切符は確実。夢舞台でも、日下コーチのリアクションに注目だ。



（THE ANSWER編集部）