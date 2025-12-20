『Water Story』

発売日：2026年3月25日(水)

FC限定受注生産盤A（3BD＋5CD）

INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」

・品番：AZXS-1065

・価格：\19,250(税込)

・収録内容：

DISC-1,2,3（Blu-ray）

DISC-4,5,6（CD）

DISC-7,8（BONUS CD）

三方背BOX仕様

ブックレット48P（全形態共通）

※アスマート限定販売

https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989

・受注受付期間

コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59

クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月25日(日) 23:59

＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。

FC限定受注生産盤B（3BD＋5CD＋スマホで観れる聴ける視聴コード付）

INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」

・品番：AZXS-1066

・価格：\19,800(税込)

・収録内容：

DISC-1,2,3（Blu-ray）

DISC-4,5,6（CD）

DISC-7,8（BONUS CD）

スマホで観れる聴ける視聴コード（NeSTREAM LIVE）

＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで

三方背BOX仕様

ブックレット48P（全形態共通）

※アスマート限定販売

・受注受付期間

LIVE Blu-ray「Water Story」通常盤（2BD）

・品番：AZXS-1069

・価格：\9,350(税込)

・収録内容：

DISC-1,2（Blu-ray）

ブックレット48P（全形態共通）

LIVE Blu-ray「Water Story」初回限定盤（2BD＋スマホで観れる視聴コード付）

・品番：AZXS-1070

・価格：\9,900(税込)

・収録内容：

DISC-1,2（Blu-ray）

スマホで観れる視聴コード (NeSTREAM LIVE)

＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで

ブックレット48P（全形態共通）

【予約特典】（初回限定盤、通常盤共通）

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・一般店：ポストカード（2枚セット）

【予約】

https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_water-story

【収録内容】

・DISC-1（Blu-ray）約140分（予定）

flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」

収録曲

Keep it up!!ちいさな日々SUMMER LION迷宮シナプスpuzzledLove’s Ebb and Flowハレルヤ・レディHourglassSugarsong君に恋したあの日からアラシノヨルニJust stand by meFREE YOUR MIND星空サイクリング夏DiveTouch星に願いを明日への賛歌収録：2025.5.31 Zepp DiverCity TOKYO

flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」Tour Documentary

・DISC-2（Blu-ray）約80分（予定）

「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida

収録曲

見つめていたいtwo of usLove’s Ebb and Flow星に願いをSnowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜君に恋したあの日からスノウゴースト星空サイクリング『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを明日キミが泣かないように収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA

・DISC-3（Blu-ray）約135分（予定）

The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」

収録曲

つながりしおりWINNERfor no oneサイレン君のための100のもしもPresent今日の誓いいきづく回転木馬（メリーゴーランド）ベガ〜過去と未来の北極星〜絶体絶命!!!Quvilleプレミアム・ガールBirdsLOVE 2010流れ星収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST

・DISC-4,5（CD）

The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」

収録曲

つながりしおりWINNERfor no oneサイレン君のための100のもしもPresent今日の誓いいきづく回転木馬（メリーゴーランド）ベガ〜過去と未来の北極星〜絶体絶命!!!Quvilleプレミアム・ガールBirds収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST

・DISC-6（CD）

「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida

収録曲

見つめていたいtwo of usLove’s Ebb and Flow星に願いをSnowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜君に恋したあの日からスノウゴースト星空サイクリング『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを明日キミが泣かないように収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA

・DISC-7,8（BONUS CD）

The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」

FM SAKAI（DJ：阪井一生）

収録内容

2025.8.29 福岡 DRUM LOGOS（Guest：尼川元気）

2025.8.30 広島クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）

2025.9.5 渋谷クラブクアトロ（Guest：山村隆太）

2025.9.7 名古屋クラブクアトロ（Guest：尼川元気）

2025.9.12 梅田クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）

2025.9.13 梅田クラブクアトロ（Guest：山村隆太）

2025.9.20 札幌PENNY LANE24（Guest：尼川元気）

2025.9.26 渋谷Spotify O-WEST（Guest：小倉誠司）

2025.9.27 渋谷Spotify O-WEST（Guest：山村隆太）