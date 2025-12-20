flumpool、2025年のライブ3本を収録したLIVE Blu-ray BOXリリース決定
flumpoolが約2年ぶりとなるライブ映像商品を2026年3月25日にリリースすることが決定した。
2025年のflumpoolは、Zeppツアー＜flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」＞、ファンクラブツアー＜The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」＞、学園祭ツアー＜flumpool CAMPUS ROCK TOUR “STILL NOT READY”＞、ビルボードライブツアー＜「 ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞という4本のツアーを行ったほか、＜SUMMER SONIC 2025 OSAKA＞＜OSAKA MUSIC LOVER LIVE EXPO 2025」「TOKYO ISLAND 2025＞などの大型ライブイベントに出演するなど、精力的にライブ活動を展開した1年となった。
本映像商品は、2025年に行ったライブより、＜flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」＞Zepp DiverCity TOKYO（5/31）＋Zeppツアードキュメンタリー、＜「 ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞Billboard Live YOKOHAMA（12/13）のライブを収録したBlu-ray2枚組が初回限定盤、通常盤の2形態、さらに＜The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」＞Shibuya Spotify O-WEST（9/27）のライブBlu-rayにLIVE CD3枚（Shibuya Spotify O-WEST（9/27）本編15曲、Billboard Live YOKOHAMA（12/13）ライブ音源）＋BONUS CD2枚（ファンクラブツアー開場時にオンエアした「FM SAKAI」全9会場分音源）を加えたFC限定受注生産盤LIVE Blu-ray BOX（3BD+5CD）が2形態、合計4形態にて発売される。
タイトルは『Water Story』に決定、本日より予約が開始している。
また、LIVE Blu-rayリリースに先駆けて、先日12月13日にBillboard Live YOKOHAMAで行ったばかりの「スノウゴースト」のライブ映像が本日公開された。あわせてチェックを。
『Water Story』
発売日：2026年3月25日(水)
FC限定受注生産盤A（3BD＋5CD）
INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」
・品番：AZXS-1065
・価格：\19,250(税込)
・収録内容：
DISC-1,2,3（Blu-ray）
DISC-4,5,6（CD）
DISC-7,8（BONUS CD）
三方背BOX仕様
ブックレット48P（全形態共通）
※アスマート限定販売
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
・受注受付期間
コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59
クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月25日(日) 23:59
＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。
FC限定受注生産盤B（3BD＋5CD＋スマホで観れる聴ける視聴コード付）
INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」
・品番：AZXS-1066
・価格：\19,800(税込)
・収録内容：
DISC-1,2,3（Blu-ray）
DISC-4,5,6（CD）
DISC-7,8（BONUS CD）
スマホで観れる聴ける視聴コード（NeSTREAM LIVE）
＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで
三方背BOX仕様
ブックレット48P（全形態共通）
※アスマート限定販売
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
・受注受付期間
コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59
クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月25日(日) 23:59
＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。
LIVE Blu-ray「Water Story」通常盤（2BD）
・品番：AZXS-1069
・価格：\9,350(税込)
・収録内容：
DISC-1,2（Blu-ray）
ブックレット48P（全形態共通）
LIVE Blu-ray「Water Story」初回限定盤（2BD＋スマホで観れる視聴コード付）
・品番：AZXS-1070
・価格：\9,900(税込)
・収録内容：
DISC-1,2（Blu-ray）
スマホで観れる視聴コード (NeSTREAM LIVE)
＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで
ブックレット48P（全形態共通）
【予約特典】（初回限定盤、通常盤共通）
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・一般店：ポストカード（2枚セット）
【予約】
https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_water-story
【収録内容】
・DISC-1（Blu-ray）約140分（予定）
flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」
収録曲
収録：2025.5.31 Zepp DiverCity TOKYO
flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」Tour Documentary
・DISC-2（Blu-ray）約80分（予定）
「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
収録曲
収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
・DISC-3（Blu-ray）約135分（予定）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
収録曲
収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
・DISC-4,5（CD）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
収録曲
収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
・DISC-6（CD）
「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
収録曲
収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
・DISC-7,8（BONUS CD）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
FM SAKAI（DJ：阪井一生）
収録内容
2025.8.29 福岡 DRUM LOGOS（Guest：尼川元気）
2025.8.30 広島クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）
2025.9.5 渋谷クラブクアトロ（Guest：山村隆太）
2025.9.7 名古屋クラブクアトロ（Guest：尼川元気）
2025.9.12 梅田クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）
2025.9.13 梅田クラブクアトロ（Guest：山村隆太）
2025.9.20 札幌PENNY LANE24（Guest：尼川元気）
2025.9.26 渋谷Spotify O-WEST（Guest：小倉誠司）
2025.9.27 渋谷Spotify O-WEST（Guest：山村隆太）
