石原夏織が2026年1月8日(木)から放送のTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』エンディングテーマ「星眼鏡」を、2026年1月8日(木)0時より配信リリースすることが決定した。合わせて、原作の岩飛猫先生描き下ろしによるオリジナルの配信ジャケットも公開。

▲ジャケット

本作は原作・岩飛猫氏による、SNSやpixivコミックを中心に話題沸騰中の本作は、目に見えない紳士な透明男の透乃眼(とうのめ)あきらと、目の見えないおっとりとした人間女性の夜香(やこう)しずかの2人が惹かれ合う、ほっこりでじれキュンなラブコメディ。

「星眼鏡」は恋模様を描く物語性を“⾒える／⾒えない”を巧みに織り込んだ歌詞で深く表現しており、賑やかで洗練された厚みのあるポップスサウンドが、切なさと温かさを同時に彩る。作曲はfhánaの佐藤純⼀、作詞は児⽟⾬⼦による、物語性と⾳楽性が融合した⼀曲に仕上がっている。