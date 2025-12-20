LUNA SEA・SUGIZO、車運転中にバイクと接触事故 公演延期を発表「お相手の方の安否をとても心配」
【モデルプレス＝2025/12/20】ロックバンド・LUNA SEAが12月20日、公式サイトを更新。メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクとの接触事故が発生したとし、12月23日に予定していた『LUNA SEA LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』有明公演を延期することを発表した。
【写真】脳腫瘍公表のLUNA SEAメンバー、ファン感動の近況ショット
SUGIZOは「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とコメント。「このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪し、「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」とつづった。
同サイトには、メンバー一同によるコメントも掲載されている。「この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました。お相手の方の一日も早い回復を、メンバー 一同、心よりお祈り申し上げます」とし、「この事態を重く受け止め、12月23日に予定しておりました公演につきましては、メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました」と報告。「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し、「当公演の振替及び、チケットの払い戻しに関する詳細につきましては、決定次第オフィシャルホームページ等でご案内をさせていただきます。皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と記している。（modelpress編集部）
◆SUGIZO、車運転中にバイクと接触事故
◆LUNA SEA、ライブ延期へ
