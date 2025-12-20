ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが２０日、運転する車でバイクと接触事故を起こし、その影響で２３日に東京・有明アリーナで予定されていたＬＵＮＡ ＳＥＡのライブを延期するとバンドの公式ホームページで発表した。

ＳＵＧＩＺＯは「この度、１２月１８日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました」と報告。「お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とつづった。

さらに「このような中、１２月２３日のＬＵＮＡ ＳＥＡ有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました」としてライブの延期を発表。「皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」とファンに謝罪した。

またメンバーからのコメントもアップされ「この事態を重く受け止め、１２月２３日に予定しておりました公演につきましては、メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました。楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています」とつづられていた。

◆ＳＵＧＩＺＯのコメント

「皆様へ大事なお知らせ この度、１２月１８日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。このような中、１２月２３日のＬＵＮＡ ＳＥＡ有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません。ＳＵＧＩＺＯ」

◆メンバーのコメント

「この度、１２月１８日の深夜、メンバーのＳＵＧＩＺＯが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました。お相手の方の一日も早い回復を、メンバー 一同、心よりお祈り申し上げます。この事態を重く受け止め、１２月２３日に予定しておりました公演につきましては、メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました。楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。当公演の振替及び、チケットの払い戻しに関する詳細につきましては、決定次第オフィシャルホームページ等でご案内をさせていただきます。皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。ＬＵＮＡ ＳＥＡメンバー 一同」