「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。

ＧＰファイナル銀メダルですでに代表入りが濃厚な状況だった中で、勝って自力で切符をもぎとった。ＧＰファイナル銅メダルで、ＳＰ５位だった佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は大技４回転ルッツ含め３本の３回転を決める演技でフリー１８８・７６点、合計２７６・７５点で２位に入り、初の五輪代表入りが確実となった。

実質残り１枠を巡る争いだったが、２３年四大陸選手権優勝で、ＳＰ２位の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が４回転ループも含め３本の４回転を決め、フリー１６５・５３点、合計２６１・１８点で３位を死守。代表入りが濃厚となった。

３度の世界選手権出場を誇るベテラン、友野一希（２７）＝第一住建グループ＝は、ＳＰ４位から逆転を狙ったが、ジャンプが乱れて得点を伸ばせず、フリー１４１・６９点、合計２２９・７４点は６位となり、代表入りは厳しくなった。２２年ＧＰファイナル銀メダリストの山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝は合計２３８・９４点で５位に終わった。

年齢制限のため五輪選考外の中田璃士（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が合計２４８・６５点で４位に入った。

代表発表は２１日の全競技終了後に行われる。