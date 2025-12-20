「早慶出身」と聞いて驚いた俳優ランキング！ 2位「堺雅人」を1票差で抑えた1位は？【2025年調査】
難関私大の代表格である早慶出身と聞くと、知的でエリートな印象が浮かびます。そんな学歴を持ちながら、俳優として幅広い役柄を演じている姿にギャップを感じる人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「早慶出身と聞いて驚いた俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優の堺雅人さんです。早稲田大学在学中に劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加。「早稲田のプリンス」と呼ばれ看板俳優を務めました。
大学中退後は俳優の道に進み、NHK大河ドラマ『新選組!』（2004年）で注目を集めると、その後はコンスタントにさまざまな作品に出演。『リーガル・ハイ』（フジテレビ系／2012年）や『半沢直樹』（TBS系／2013・2020年）、『VIVANT』（TBS系／2023年）など代表作も豊富です。
回答者からは「そんな風に見えないから」（20代男性／埼玉県）、「頭も良いとは驚き」（30代女性／茨城県）、「国立へ行ってそうなイメージがあるから」（20代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の広末涼子さんです。1994年に「クレアラシル・ぴかぴかフェイスコンテスト」でグランプリを受賞し、芸能界デビュー。フジテレビの月9ドラマ『ロングバケーション』（1996年）や『ビーチボーイズ』（1997年）などの話題作に出演し、大ブレークしました。
また、竹内まりやさんがプロデュースした楽曲『MajiでKoiする5秒前』も大ヒット。歌手や俳優として活躍する中、1998年に早稲田大学に自己推薦で合格し、大きな話題を呼びました。なお、2003年の5年生時に自主退学をしているため、卒業には至っていません。
回答コメントでは「当時から話題ではあったが早稲田出身は意外すぎます」（30代女性／埼玉県）、「勉強できるイメージがなかったから」（30代女性／徳島県）、「広末さんは高学歴のイメージがない」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
