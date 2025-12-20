元本が減るのが怖い人は注目！ゆうちょ銀行の定期貯金でお金を守りながら増やす
株や投資信託は資産を大きく増やせる可能性がある半面、元本が減るリスクもあります。そのため、「元本が減るのは怖いから、自分はやっぱり預金派がいい」と感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、「お金はリスクを負わず、安全に着実に守りたい」と考える方に、ゆうちょ銀行の定期貯金がおすすめの理由とその活用方法について解説します。
▼元本1000万円までが預金保険制度で保護される安心感
ゆうちょ銀行の定期貯金は、預金保険制度の対象です。万が一ゆうちょ銀行が破綻した場合でも、通常貯金など他の預入商品と合算して元本1000万円までとその利息が保護されます。投資と違い、元本割れの心配がないため、「大切なお金を確実に守りたい」という人に向いています。
▼全国どこでも利用できる“身近さ”と信頼性
ゆうちょ銀行は全国の郵便局ネットワークで利用でき、窓口対応も分かりやすいのが特徴です。金融商品に詳しくなくても、安心して手続きできる点は大きなメリット。「難しい金融商品は不安……」という方でも、抵抗なく始められます。
▼預けた時点の金利が満期まで続く「確実な利息」
ゆうちょ銀行の定期貯金は、申し込み時の金利が満期まで固定されます。1年もの・3年もの・5年ものなど期間によって金利が異なり、3年以上なら半年複利が適用され、利息が利息を生む仕組みでより効率的に増えます。
金利は高くはないものの、「確実に増える」という点で、貯金派には大きな安心材料になります。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」
生活防衛費とは、病気・ケガで働けなくなったり、会社の倒産・転職などで収入が途絶えたりしたときに、当面の生活を維持するためのお金のことです。
これは、
・旅行や車の購入など“将来の楽しみのためのお金”
・老後のための蓄え
とは役割が異なり、“今の生活を守るための緊急資金”という特別な位置付けになります。
【目安となる金額】
・会社員の世帯：生活費の3〜6カ月分、より安定感がほしい方は1年分
・自営業・フリーランス：生活費の1年分以上
生活防衛費があるだけで、急な出費や収入減にも落ち着いて対処でき、気持ちのゆとりも大きく変わります。
生活防衛費は「減らさないこと」が最優先。だからこそ、リスクのある投資より、安全性が高く、日常的に利用する普通預金と区分しておけることが大切です。そういう意味では、ゆうちょ銀行の定期貯金は適した預け先といえるでしょう。
実際、
・元本が守られる
・通常貯金より金利が高い
・必要以上に引き出しにくく、使い込み防止に役立つ
・ゆうちょ銀行は便利
この4つがそろうことで、生活防衛費を安心して管理しやすくなります。
土台がしっかりしていれば、日々の暮らしにもゆとりが生まれ、「どんなときでも安心していられる」という心地よさにつながるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
投資が苦手でも大丈夫。ゆうちょ銀行で「安心」を買うゆうちょ銀行の定期貯金は、「お金を守りながら増やしたい」という、預金派のニーズに最も適した金融商品の1つです。その安心の理由を3つまとめました。
ゆうちょ銀行「定期貯金」は、生活防衛費の置き場としても優秀ゆうちょ銀行の定期貯金は、"減らしたくないお金"を確保しておく場所としても活用できます。例えば、家計であれば、生活の土台となる「生活防衛費」を預けておくのに適しています。
