21日（日）の天気

全国的に雨で雷雨となるところもあるでしょう。朝から気温は高めですが、日本海側を中心に、夜にかけて気温がどんどん下がり、寒くなりそうです。

●西日本、沖縄

九州、中国、四国は午前中のうちに雨のやむところが多く、晴れ間も戻りそうです。近畿は日中、雨が降るでしょう。最高気温は15℃を上回るところが多いですが、夜には一桁の寒さとなるところもありそうです。

●東日本

北陸や東海は午前中から雨で、関東は夕方以降が雨の中心となりそうです。関東は20日（土）より気温が大幅に高くなるところもあり、15℃〜18℃まで上がりそうです。

●北日本

北海道は夕方ごろにかけて雨や雪が降るでしょう。東北日本海側は午前中から雨で、午後は太平洋側も傘の出番がありそうです。次第に寒気が入るため、北海道では夜には0℃を下回るところも多くなりそうです。一方、仙台では日中19℃まで上がるでしょう。

週間予報

●大阪〜那覇

週明けは晴れるところが多くなりますが、24日（水）のクリスマスイブは広く雨が降るでしょう。再び気温が上がりそうで、鹿児島は19℃の予想です。

●新潟〜名古屋

22日（月）と26日（金）〜27日（土）は北陸や長野で雨や雪が降り、24日（水）〜25日（木）は広く天気が崩れそうです。22日（月）は寒さが戻り、最高気温は北陸では一桁に。東京は13℃の予想です。

●旭川〜福島22日（月）は日本海側で雪が降りますが、23日（火）は天気が回復。ただその後は、日本海側で雨や雪の降る日が続きそうです。この先は数日ごとに寒暖差が大きくなりそうです。