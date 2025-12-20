滝沢秀明さんが代表取締役をつとめる株式会社TOBEと株式会社ポニーキャニオンが業務提携し、⾳楽レーベル『RED ON』を設⽴したことを、20日に発表しました。

レーベルの名前『RED ON』の『RED』は『Resonance (共鳴 / ⾳の響き) 』、『 Expression (表現) 』、『Destiny (運命)』を意味しているそうで、数多くの情報がボーダーレスに行き交い変容する国内外の⾳楽シーンに、アーティスト表現の可能性をひらくことを目的としているということです。

このレーベル新設に伴って、『TOBE MUSIC』から北山宏光さん（40）の移籍が決定しました。

滝沢さんは「『RED ON』は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていく そのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています。ここから始まる新しい表現を、ポニーキャニオン様と皆様と共に歩んでいければ幸いです。どうぞご期待ください」とコメント。

北山さんは、2026年春に新作の連続リリースを予定しているということです。