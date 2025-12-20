TBS系バラエティー番組「芸人総選挙2025」（後6・51）が20日、放送され、今年の「キングオブコント2025」のファイナリスト芸人が衝撃の素性を明かした。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。20位に入ったのが、キングオブコントで6位だった「元祖いちごちゃん」だった。

中でも、不審すぎる雰囲気を醸し出す、ボケのハイパーペロちゃんのたたずまいが注目された。スタジオには純白の長袖シャツとジーンズ姿で登場。MCの「バナナマン」設楽統からは「“ハイパーペロちゃんがやばい”っていうアンケートで凄く出てきたんだけど」と振られた。

すると、相方の植村侑史が代わりに返答した。「お金が全然ないんで、ペロちゃんがいつも食べてるご飯があるんですけど…」。紹介された画像は、納豆ご飯を水浸しにした謎すぎる食べ物。スタジオは大きなどよめきに包まれた。

設楽からは「何で水かけちゃうの？」と問われると、ペロちゃんは「早く食べられるから…」と回答。さらに「食にあんまり…（おいしいものは）いらないんで、吸収というか」とも打ち明けた。

設楽からは衝撃の質問が。「出身、六本木なんだって？」。東京を代表する繁華街出身だと分かると、さらなるどよめきが起きた。

植村は「六本木一の貧乏です」と、ペロちゃんを再び代弁。ペロちゃんは「社宅でした。六本木の。そこで、ボロボロで」と明かした。

部屋は6畳で、家族は5人、兄弟は3人いたという。唯一の娯楽を聞かれると、「でんぐり返しでした」と答え、スタジオを笑いに包んだ。