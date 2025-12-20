目標達成へ結束を強めている（左から）白鵬女子、東海大相模、橘の選手たち＝京都市内

男子第７６回、女子第３７回全国高校駅伝は２１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着コースで行われる。２０日は開会式が行われ、男女出場各５８校の区間オーダーが発表された。神奈川代表の男子・東海大相模（４年ぶり３度目）と女子・白鵬女子（５年連続１８度目）、橘（５年ぶり２度目）の選手たちは決意を新たにした。

東海大相模は初入賞を目指す。チームで唯一、５０００メートル１３分台の記録を誇る近藤が１区を任され、３区冨樫、４区小島と３年が集大成の走りを見せる。アンカーの主将山本は「３年間追い続けた舞台なので、感謝を感じながら入賞を達成したい」と力を込めた。

昨年１２位からの巻き返しを誓う白鵬女子は、関東大会で５区区間賞の好走を見せた沼田が１区で流れをつくり、２区櫛渕、３区アカイも続いて上位につけたいところ。アンカーは昨年に続き村井。主将成沢は「チームが良いパフォーマンスをしてくれることが楽しみ」と話した。

橘は５年ぶりの全国出場を決めた。１区で先陣を切るのは主将伊東。さらに２区に藤谷、アンカーに伊藤を配置し、３年生が要所を託された。橘の男子陸上部は出場がかなわず、伊東主将は「男女で出たかったという思いが強い。その気持ちを持って走りたい」と意気込んだ。