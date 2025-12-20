夫が幼い息子を何かに巻き込んでいる？ 息子の何気ない一言から芽生えた疑惑／サレ妻になり今は浮気探偵やってます ママに内緒だよ
『サレ妻になり今は浮気探偵やってます ママに内緒だよ』（コマ：原作、蒼衣ユノ：イラスト・漫画/KADOKAWA）第1回【全10回】
第二子妊娠中のりんは、ある日幼い息子の一言から、夫が息子を何かに巻き込んでいるのではないかと心配になる。夫は帰宅が遅くなったり、急に機嫌が悪くなると思いきや「実家に帰ってのんびりしてきたら？」と言ってきたり…次々と怪しい行動が露呈していく。夫だけならまだしも、息子も巻き込んで浮気をしているのではと感じたりんは、探偵・コマに調査を依頼することに。配信当時から話題になった『サレ妻になり今は浮気探偵やってます』シリーズから、『サレ妻になり今は浮気探偵やってます ママに内緒だよ』を2026年2月末までの期間限定でお届けします！ 息子を巻き込み夫が不倫!? 手に汗握るストーリーをご覧ください。
