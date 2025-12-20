「ちいかわ」刺繍缶バッジ付きビスケット第2弾、26年5月に発売 - 「あのこほしい」「痛バ作りの準備は整った」期待の声続々
バンダイは、「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」(385円)を2026年5月より全国量販店の菓子売場等で発売する。
「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」は、玩具もお菓子も楽しめるビスケットシリーズのちいかわ第2弾。リボンをあしらったちいかわたちの可愛らしい刺繍缶バッジ(約50mmサイズ)が13種類からランダムで1個、またキャラクターがプリントされたバター風味のビスケットがセットになっている。
SNSでは「やばい可愛すぎ! あのこほしい!」「このリボンのハチワレと栗まんじゅうは手に入れなければならない(使命感)」「痛バ作りの準備は整った!!!」と来年5月の発売に向けて期待をする方からの声が多数寄せられている。
○刺繡缶バッジ1個(全13種)
1．ちいかわ
2．ハチワレ
3．うさぎ
4．モモンガ
5．くりまんじゅう
6．ラッコ
7．シーサー
8．古本屋
9．ちいかわ（全身）
10．ハチワレ（全身）
11．うさぎ（全身）
12．モモンガ（全身）
13．あのこ
(C)nagano / chiikawa committee
「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」は、玩具もお菓子も楽しめるビスケットシリーズのちいかわ第2弾。リボンをあしらったちいかわたちの可愛らしい刺繍缶バッジ(約50mmサイズ)が13種類からランダムで1個、またキャラクターがプリントされたバター風味のビスケットがセットになっている。
SNSでは「やばい可愛すぎ! あのこほしい!」「このリボンのハチワレと栗まんじゅうは手に入れなければならない(使命感)」「痛バ作りの準備は整った!!!」と来年5月の発売に向けて期待をする方からの声が多数寄せられている。
○刺繡缶バッジ1個(全13種)
1．ちいかわ
2．ハチワレ
3．うさぎ
4．モモンガ
5．くりまんじゅう
6．ラッコ
7．シーサー
8．古本屋
9．ちいかわ（全身）
10．ハチワレ（全身）
11．うさぎ（全身）
12．モモンガ（全身）
13．あのこ
(C)nagano / chiikawa committee