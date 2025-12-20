冨永愛、妊娠発表 お相手は俳優「息子、章胤にも支えられて」
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルで俳優の冨永愛（43）が12月20日、自身のInstagramを更新。俳優の⼭本⼀賢（39）との間に、新しい命を授かったことを報告した。
冨永は、「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠していることを発表。「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と2005年3月に誕生したモデルで俳優の長男・冨永章胤についてもつづった。
続けて「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた⽅々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場⾯でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と発表に至った経緯を説明。「今後につきましては、どうか静かに、温かく⾒守っていただけましたら幸いです」と記した。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、その後、2009年に離婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆冨永愛、妊娠発表
