「グランデスケール ルミティア」の商品化が決定。2026年1月6日に予約開始【#アルカナディア】ノーマルモードとウィライズモード再現の他、グランデスケールならではアップグレードも
【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にてプラモデル「グランデスケール ルミティア」の商品化を発表した。2026年1月6日11時より予約受付を予定し、価格は14,300円。
本商品は「アルカナディア」の天使型ディアーズ「ルミティア」をグランデスケールプラモデル化したもの。ノーマルモードとウィライズモードの再現はもちろん、グランデスケールならではのサイズアップが施されている。
瞳のデザインや各部のパーツ分けもアップグレードされ、ボーナスパーツとしてノーマルモード専用のビジュアル・可動重視の新しい羽と魔法陣が収録されている。【アルカナディア4周年記念トークライブ】
「グランデスケール ルミティア」
ルミティアが「グランデスケール」に！
もちろん、ノーマルモードとウィライズモードが再現可能！
