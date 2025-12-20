◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽ミドル級（７２・５キロ以下）５回戦 〇佐々木革 （４回ＴＫＯ） テイラー海●（２０日、東京・後楽園ホール）

ミドル級は東日本新人王の佐々木革（かく、２０）＝八王子中屋＝が、西軍のテイラー海（２２）＝本田フィットネス＝に４回１分２１秒、ＴＫＯ勝ち。全日本新人王を獲得した。

戦績は佐々木が７戦全勝（４ＫＯ）、テイラーが２勝１敗。

佐々木が強烈な右一発でテイラーをキャンバスに沈めた。レフェリーがノーカウントで試合を止めると、リングサイドから見守った兄・尽（２４）＝八王子中屋＝は喜びを素直に表した。「テイラー選手はタフでいい選手だなと思った。倒せて勝てて良かった」と弟もリング上から心境を明かした。

「あのパンチは手応えがありました。練習していたパンチで、狙ってできた」と手応えを口にした革。ＫＯ勝ちを狙い、チャンスを見計らって「右をためていた」という。尽はライト級時代に東日本新人王に出場していたが、決勝を棄権しており、新人王タイトルを手にすることができなかった。「兄を一時的に超えた」と笑ったが、「今日の試合だと、ダメ出しをもらうかも」と頭をかいた。

兄は今年６月、ＷＢＯ世界ウエルター級（６６・６キロ以下）王者ブライアン・ノーマン（米国）に挑戦したものの、５回ＫＯ負け。来年２月に再起を目指しているが、その兄に刺激されている革も「負けないように強くなって、兄よりもっと魅（み）せる試合をしたい。兄を超えることが目標」だという。

来年はミドル級で日本ランキング入りするのは確実だが、革は「スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）でも一度やってみたい」と自らの可能性を探っている。それでも「ＫＯ勝ちを狙う」姿勢だけは貫く決意だ。